Ducati, asta da record

Vendute tutte e 13 le Panigale V4 S che hanno preso parte alla Race of Champions durante la World Ducati Week 2018 di Misano Adriatico. Le moto erano state messe all'asta su eBay dopo la gara che aveva visto protagonisti dodici piloti Ducati (mancava Chaz Davies per infortunio). Il vincitore della competizione era stato Michele Pirro, ma la Panigale più ricercata è stata quella di Troy Bayliss, venduta alla cifra record di 120.000 euro. Le altre, guidate tra gli altri da Dovizioso, Lorenzo, Melandri e Petrucci, hanno ricevuto offerte tra i 40.000 e i 62.400 euro ciascuna.



Le moto sono caratterizzate da un’esclusiva livrea ispirata alla grafica della moto usata da ogni pilota in MotoGP e SBK. Sulla testa di sterzo una targhetta riporta il nome del pilota e il suo numero di gara. L’autografo indelebile apposto sul serbatoio da ogni pilota ed il certificato di autenticità, firmato direttamente da Claudio Domenicali Amministratore Delegato Ducati Motor Holding e dal pilota stesso, danno ulteriore valore a ciascuna moto. Una serie di componenti speciali utilizzati durante la “Race of Champions”, così come tutte le parti originali, scarichi compresi, necessarie per l’omologazione per uso stradale, arricchiscono ciascuna moto.