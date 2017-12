Facebook

La festa di Natale dei campioni Nolan I piloti del gruppo Nolan hanno festeggiato l'arrivo del Natale in azienda. Come di consueto, una parte del magazzino è stata trasformata in un vero “salone delle feste” con musica e addobbi. Qui, dopo gli auguri del presidente Alberto Vergani, uno dopo l’altro, sono stati chiamati sul palco oltre 40 piloti portacolori del gruppo che non sono voluti mancare a questo importante appuntamento. Danilo Petrucci, Enea Bastianini, Marco Melandri, Leon Camier, il campione del mondo di flat track Francesco Cecchini, Carlos e David Checa e poi ancora molti piloti del mondo motocross ed enduro capitanati da Alessandro Botturi, prossimo alla Dakar 2018. >