I piloti di Motomondiale e Superbike alla festa Nolan Presso la sede di Brembate di Sopra si è tenuta come ogni anno la Festa di Natale Nolangroup. Un appuntamento atteso da tutti i dipendenti che, per un pomeriggio, tra musica e una fetta di panettone, possono chiacchierare con i grandi nomi del motociclismo e veder riconosciuto il loro impegno di ogni giorno. A portare gli auguri a tutto il Team Nolan sono arrivati oltre 40 piloti, fra cui: Marco Melandri che ha sfoggiato un’inedita chioma bionda, Chaz Davies che, come sempre ha fatto del suo meglio per parlare in italiano, e Danilo Petrucci che, con la Ducati ufficiale, vede nel 2017 una nuova emozionante sfida in MotoGP. Poi ancora il promettente Enea Bastianiani che nel 2017 correrà per vincere il mondiale di Moto3, il campione del mondo di Step Up Massimo Bianconcini, il campione del mondo di Flat Track Francesco Cecchini, Leon Camier e Lorenzo Savadori per la Superbike e molti altri ancora. Infine tutti i presenti hanno dedicato un minuto di silenzio all’amico e campione Fabrizio Pirovano che ha lasciato un ricordo indelebile. >