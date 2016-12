Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Superbike, bagno di folla per i piloti Yamaha a Eicma Bagno di folla allo stand Yamaha di Eicma nella prima giornata aperta al pubblico per la presentazione dei team Yamaha Racing 2016. Protagonisti e ricercati per selfie e autografi di rito Alessandro Botturi con la WR450F Dakar, in partenza tra poche settimane direzione Sud-America, e il duo Alex Lowes - Sylvain Guintoli del nuovo “Pata Yamaha Official World SBK Team” impegnati il prossimo anno nel Mondiale Superbike. Il 2016 segna infatti il ritorno ufficiale della Casa di Iwata nella competizione più importante per le derivate di serie con la nuova e rivoluzionaria YZF-R1, direttamente sviluppata dalla tecnologia MotoGP di Yamaha, che quest’anno ha già mostrato tutto il suo potenziale trionfando, tra gli altri, nel Campionato BSB e nella leggendaria 8 Ore di Suzuka. >