Wanda: "Senza tette non c'è paradiso" "Senza tette non hai il paradiso". E' questo il messaggio scherzoso che Wanda Nara ha scritto accanto a un selfie in compagnia della moglie di Medel, Cristina Morales, scattato alla cena di Natale dell'Inter. Nella foto postata sui social, Wanda Nara mostra in primo piano il generoso décolleté e un pizzico di ironia. >