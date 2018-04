Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Wanda Nara, topless bollente su Instagram: le foto "Io e Mauro stiamo molto bene. E un po' mi disturba quando le persone parlano per parlare e senza sapere". E' quel che dice Wanda Nara ai microfoni di "Infama", un programma della tv argentina: per scansare quelle improvvise, e sorprendenti, voci di una sua crisi sentimentale con l'amatissimo marito Mauro Icardi. Un modo garbato, e deciso, per evitare che il clamore suscitato possa allargarsi chissà fino a dove, e fino a quando. E nel frattempo, su Instagram, Wanda pubblica un video bollente in topless, per mettere ancora di più a tacere ogni voce... >