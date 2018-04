Facebook

Wanda Nara compie 31 anni: gli auguri di Icardi Wanda Nara compie 31 anni e Mauro Icardi le fa gli auguri via social, postando su Instagram una foto del loro viaggio nel deserto. "Felice 31° compleanno amore mio. Ancora un anno al tuo fianco, spero che continui ad avere il successo che hai in tutto ciò che fai, e che realizzi tutti i sogni e progetti perché lo meriti come Madre, come Moglie, come Amica, ecc. Buon compleanno" il post di un Maurito sempre innamoratissimo. >