Viviana Figueredo nua su Interviù Viviana "Vivi" Figueredo ha conquistato la copertina di Interviù posando senza veli. Si tratta del ritorno in auge della modella, famosa per essere diventata l'erede di Larissa Riquelme come musa del Paraguay e grande tifosa di Real Madrid e Cristiano Ronaldo.