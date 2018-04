Facebook

Verónica Black, fitness e baseball Si chiama Verónica Black e in Canada è considerata la sosia sexy di Angelina Jolie. Sui social è una star ed è seguita da oltre due milioni di followers. Forme esplosive e cura maniacale del corpo sono i suoi punti di forza, insieme a una passione sfrenata per il fitness e per la squadra di baseball dei Toronto Blue Jays. >