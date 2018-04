Facebook

Valentino Rossi-Roberta Tirrito, gatta ci cova? Si sta godendo il terzo posto conquistato in Qatar, ma pare che il podio non sia l'unico motivo di felicità per Valentino Rossi. Secondo i rumors e stando a quanto scrive Novella 2000, il pilota avrebbe iniziato una liaison con la modella palermitana Roberta Tirrito. Lei spopola sui social con foto intriganti semisvestita. Numerosi brand la vogliono, ma Vale46 è in pole position. >