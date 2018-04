Facebook

Valentina Di Paola a tinte nerazzurre Curve perfette e sangue argentino: ecco Valentina Di Paola. Nata a Mendoza, il suo tifo tutto è per l'Inter grazie a Javier Zanetti: "È un personaggio che ammiro tantissimo per tutte le qualità che possiede a livello sportivo ma soprattutto a livello umano", ci ha detto. La sua passione per il calcio, però, esplode quando gioca l'Albiceleste: "I Mondiali li seguo sempre. Ho anche pianto quando abbiamo perso la finale contro la Germania". La bella Valentina è anche social grazie a iLoby.

