Tania Cagnotto, topless a Formentera: le foto Un'estate speciale per Tania Cagnotto che dopo due medaglie alle Olimpiadi coronerà il suo sogno d'amore con il fidanzato Stefano. In attesa delle nozze fissate per il 24 settembre, l'atleta olimpica si gode le vacanze e nel mare di Formentera si concede una tintarella in topless con le amiche, come mostrano le immagini del settimanale Diva e Donna. >