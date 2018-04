Facebook

Suzy Cortez, campagna pro-rinnovo Messi Dopo la campagna mediatica per chiedere scusa a Leo Messi, dopo che la Pulce l'ha bloccata sui social in seguito all'invio di alcune foto nude, Suzy Cortez, già Miss Bum Bum, lancia l'hashtag #RenovaMessi per il prolungamento del contratto del numero 10 con il Barcellona.