Simone Villar, si spoglia la musa del Real Madrid Simone Villar è conosciuta in Sudamerica come una delle modelle del calcio, vista la sua grande passione per questo sport. Il Real Madrid è spesso protagonista nelle sue foto, Sergio Ramos il suo giocatore preferito al pari di Benzema. La modella è stata protagonista dell'ultimo numero di Interviù.