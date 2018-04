Facebook

Schweinsteiger-Ivanovic, nozze da sogno a Venezia Matrimonio a sorpresa per l'asso della nazionale tedesca e dello United Bastian Schweinsteiger e per la bella tennista Ana Ivanovic. I due si sono sposati nel municipio di Venezia attorniati da una ristretta cerchia di parenti e amici e successivamente si sono imbarcati su un motoscafo e hanno attraversato il Canal Grande per raggiungere il prestigioso hotel Aman, già teatro due anni fa del matrimonio tra George Clooney e Amal Alamuddin. >