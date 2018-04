Facebook

Scarlett Gartmann, la musa di Marco Reus Voleva fare l'ingegnere, si è ritrovata a fare la modella un po' per caso, dopo l'incontro per strada con il designer indiano Chandra Prakash. Bionda, occhi azzurri e classiche misure mozzafiato 87-63-91, Scarlett Gartmann è la fidanzata di Marco Reus, fuoriclasse del Borussia Dortmund che ha saltato l'Europeo per un problema fisico. Ci avrà pensato la bella Scarlett a consolarlo... >