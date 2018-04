Facebook

Sabrina Hammami spinge l'Inter Inizia il campionato e Sabrina Hammami è pronta a tifare la sua squadra del cuore, l'Inter. La bellissima modella tuniso-brasiliana ha posato con la maglia nerazzurra disegnata sulla pelle: un body painting molto sexy. Un motivo in più per Icardi e compagni per iniziare con il piedi giusto la nuova stagione. Vedere per credere!

