Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Rihanna fa flop, Wembley mezzo vuoto Brutto flop a Londra per Rihanna, che si è esibita di fronte al Wembley Stadium mezzo vuoto. La star ha fatto tappa con il suo ANTI World tour nella capitale inglese, ma ad attenderla non c'era la folla oceanica a cui è abituata. Anche lo show ne ha risentito e molti fan sono rimasti delusi dalla performance di Riri. "Le persone non erano contente e c'erano un sacco di posti vuoti" ha dichiarato uno spettatore a Mirror Celebs. >