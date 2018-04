Facebook

Rihanna, che décolleté In un lungo abito rosso dalla scollatura mozzafiato, stretto sul seno incontenibile, Rihanna ha catalizzato i flash sul red carpet della prima europea di "Valerian e la Città dei Mille Pianeti", diretto da Luc Besson al Cineworld Empire di Leicester Square a Londra. Forme generose e voluttuose per la bella popstar delle Barbados, in contrapposizione alla silhouette filiforme e mascolina della protagonista del film, Cara Delevingne, super sexy in pantaloni e giacca, ma senza reggiseno... >