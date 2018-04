Facebook

Raffaella Modugno sexy su Pink Life Magazine Sexy ed elegante, la top model Raffaella Modugno in oro, paillettes e pizzo è sulla copertina del nuovo numero Pink Life Magazine, fotografata da Giorgio Attanasio per la preview della collezione 2017 di Bruno Caruso Priveè. Tra le candidate a valletta al fianco di Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo, la Modugno sarà lunedì 19 dicembre alle 20 a Palazzo San Teodoro a Napoli per il party che festeggia la veste nuova della rivista degli editori Girolamo Alvino e Linda Suarez. Nell’editoriale racconta la sua esperienza con il calendario di For Men: "Non ho alcun problema a posare nuda, sto benissimo con me stessa e con il mio corpo, non ho provato alcun imbarazzo a posare per quegli scatti. È stata un’esperienza fantastica". Il suo uomo ideale? "Ambizioso. Molte donne a differenza mia si sentono al sicuro accanto ad un uomo con un grande portafogli, io invece adoro l’uomo sicuro che non si arrende dinanzi alle problematiche e che fatica ad ottenere ciò che desidera, che non si abbatte mai. Voglio un uomo sicuro al mio fianco". >