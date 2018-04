Facebook

Raffaella, anche il backstage è hot Un calendario senza veli ad alto tasso erotico quello di Raffaella Modugno per For Man Magazine. La modella di Ariano Irpino, ex giocatrice di basket, si mostra senza filtri col suo fisico tutto curve. L'obiettivo di Federico Canzi regala immagini sexy, non solo nei 13 scatti definitivi, ma anche in un backstage davvero hot. >