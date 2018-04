Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Perrie Edwards si consola con Oxlade-Chamberlain Perrie Edwards, cantante del gruppo inglese delle Little Mix, ha trovato un nuovo amore. Dopo essere stata mollata tempo fa con un sms da Zayn Malik, ex membro degli One Direction, la bella Perrie si è consolata tra le braccia dell'attaccante dell'Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain.