Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Oriana Sabatini, la nuova musa di Dybala? Paolo Dybala avrebbe detto addio ad Antonella Cavalieri e si sarebbe fidanzato con Oriana Sabatini, modella, cantante e attrice sudamericana appena 21enne, celebre per aver interpretato Azul, protagonista della telenovela 'Aliados'. In Argentina non hanno dubbi, mentre dai diretti interessati non filtra alcun commento. >