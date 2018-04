Facebook

Nude tra le valli, ecco il calendario hot delle contadine Come ogni tradizione che si rispetti, torna puntuale anche quest'anno il calendario delle contadine svizzere. Tredici scatti tra valli e cime innevate che ritraggono delle bellissime ragazze elvetiche che lavorano nel settore agricolo o sono proprietarie di una fattoria. Senza veli in pose ammiccanti per un anno ad alto tasso erotico. >