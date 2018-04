Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nina Agdal, un angelo per Di Caprio Si chiama Nina Agdal, 24 anni, è una modella danese e angelo di Victoria's Secrets ed è la nuova fiamma di Leonardo Di Caprio. Bionda, alta, bellissima, Nina ha stregato il divo di Hollywood, che ha già dimostrato in passato di avere un debole per le bionde. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi sulla spiaggia di Malibu in California, ma è presto per parlare di amore: un amico dell'attore avrebbe infatti definito la relazione un "flirt senza impegno". >