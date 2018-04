Facebook

Natasha Poly, la top è completamente nuda a letto Viso acqua e sapone per Natasha Poly sdraiata senza veli sul letto mentre "accusa" il jet lag a New York. Un susseguirsi di curve perfette immortalate in un selfie in bianco e nero davvero sexy. Solo due settimane fa abbiamo ammirato la super top model russa sulla croisette del Festival di Cannes in occasione della presentazione della pellicola "In the Fade" con un elegantissimo abito bianco dallo spacco vertiginoso e una profonda scollatura sulla schiena. >