Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Naike Rivelli nuda... in famiglia La sua passione per le fotografie senza vestiti è cosa nota, ma questa volta Naike Rivelli ha sorpreso anche i suoi fan meno disinibiti. Su Instagram, infatti, ha pubblicato un'immagine che la vede nuda davanti allo specchio, con una mano a coprire il seno e l'altra le parti intime. Niente di particolarmente originale, se non fosse per un paio di dettagli che se non inquietanti risultano quantomeno strani. "Chi mi ha scattato questa foto? - chiede Naike ai suoi followers - il compagno o la compagna che non ho? Gli amici?". La risposta arriva nello scatto successivo, in cui la prospettiva dell'immagine si allarga. "È tutto piu semplice di quello che sembra... - confessa Naike - Una regolare folle mattinata in famiglia con la mamma e il suo compagno Fabrice a Mosca". Di fronte alla ragazza, infatti, nascosta sotto una piccola consolle c'è mamma Ornella Muti, con lo smartphone in mano, mentre scatta la foto. Dietro Naike, invece, senza pantaloni, c'è Fabrice, il compagno della Muti. Insomma, un quadro decisamente surreale, poco apprezzato anche dai suoi followers, che l'hanno giudicata volgare ed eccessiva. >