Molly Cavalli morsa da uno squalo Era impegnata in un servizio fotografico nell'acqua dell'oceano, è stata aggredita da uno squalo ma è stata salvata appena in tempo. La protagonista di questa disavventura nel mare della Florida si chiama Molly Cavalli ed è una pornostar, che era al lavoro per la CamSoda's, azienda che realizza servizi hard, con cui l'attrice stava preparando un video per YouTube. La bella Molly se l'è cavata con un grosso spavento e 20 punti di sutura a un piede. >