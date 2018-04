Facebook

Miss Bum Bum "rimbalza" Cristiano Ronaldo Erika Canella, eletta Miss Bum Bum 2016 nel celebre concorso brasiliano che ogni anno premia il miglior fondoschiena ha conquistato l'attenzione di Cristiano Ronaldo, da qualche mese fidanzato con Georgina Rodriguez. Secondo la modella il calciatore, in ritiro con la Nazionale in Portogallo, avrebbe desiderato incontrarla ma solo per un quarto d'ora. La condizione non è piaciuta alla bella Miss: "Non sono una da 15'". >