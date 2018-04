Facebook

Miss Bum Bum infiamma l'attesa per Rio 2016 Manca meno di un mese a Rio 2016 e dal Brasile arriva una testimonial d'eccezione per i Giochi. E' Suzy Cortez, la Miss Bum Bum 2015 che ha deciso di riscaldare l'attesa con un bodypainting mozzafiato. La modella ha dipinto sul proprio corpo tutto curve la fiaccola olimpica e i 5 cerchi. Un omaggio ai Giochi “che rappresento con orgoglio”, scrive su Instagram Suzy, che non è nuova iniziative del genere. Grande tifosa di Messi, la sex bomb brasiliana in passato aveva già offerto un tributo simile alla Pulce. >