Martina Valkova conquista la Slovacchia: le foto Martina Valkova in Slovacchia è considerata una delle 10 donne più belle del suo paese e basta scorrere le foto per capire come mai. Dopo il successo ottenuto nella moda, la splendida Martina è poi diventata un volto televisivo molto noto.