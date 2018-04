Facebook

Maldive e Dubai, le vacanze dei calciatori Vacanze natalizie all'insegna del caldo per la maggior parte dei calciatori. Tra le mete più gettonate spiccano le Maldive dove si trovano Francesco Totti, Claudio Marchisio, Daniele De Rossi e Stefano Sturaro con le rispettive famiglie. Altra meta preferita dai protagonisti del pallone è Dubai, scelta da Ciro e Jessica Immobile, Papu Gomez e Pinilla e Paulo Dybala accompagnato dalla fidanzata Antonella. Cortina D'Ampezzo per Alvaro Morata e Alice Campello, mentre a St. Moritz si rilassano i "Satteng". Icardie Wanda Nara sono volati in Argentina, mentre Borriello, Pellé, Melo e Dani Alves hanno scelto Rio de Janeiro. >