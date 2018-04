Facebook

Magga Bracoviche, quando il ballo si fa sexy Magga Bracoviche è una ballerina, coreografa e istruttrice di fitness venezuelana. La bella Magga, che ha lavorato per artisti come Ricky Martin e Daddy Yankke, deve la sua notorietà a un fatto di cronaca nera (nel 2015 fu vittima di violenza domestica da parte del fidanzato di allora, anche lui ballerino), mentre più di recente si è divertita a girare e pubblicare video mentre balla il tormentone 'Despacito' per le strade di New York, lasciando i passanti a bocca aperta. >