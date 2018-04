Facebook

Maddalena Corvaglia torna single Addio a Stef Burns. Maddalena Corvaglia lascia il marito e riparte con la piccola Jamie Carlyn, 6 anni. La ex velina bionda, amica di Elisabetta Canalis, ha annunciato con un post e uno scatto delle nozze la fine del suo matrimonio con il chitarrista di Vasco Rossi. “I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l'amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più” ha scritto. >