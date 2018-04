Facebook

Lucia Rubio, un'amica speciale per Dybala La Playmate argentina, ex del cagliaritano Isla, è famosa in patria per aver interpretato una sexy segretaria in uno show televisivo. Durante un'intervista ha confessato di essere stata contattata da Dybala: "Lui però è fidanzato ed io non sto cercando un uomo fidanzato o sposato: è un bravo ragazzo, lo conosco da quando eravamo entrambi ragazzini a Cordoba, ma gli rispondo solo da amica" ha detto l'esplosiva modella. >