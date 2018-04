Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lory Del Santo: "Sono stata con Mancini" "Sono stata con Roberto Mancini". Lo ha svelato Lory Del Santo in un'intervista a Libero, aggiungendo poi anche alcuni particolari piccanti su un altro calciatore: Fabio Galante. "Ci ha provato per 13 anni. E se uno ci prova per così tanto tempo, è giusto che abbia un premio - ha spiegato -. Una volta è successo e ha dato il massimo di sè. Di qua di là, si è dato da fare nelle posizioni. Ho apprezzato questo lavoro coreografico, questa sua determinazione a creare un.. avvenimento. Il premio se l'è meritato". >