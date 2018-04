Facebook

Lindsey Vonn: "Amo la F1" Lindsey Vonn ama la velocità. Sia sugli sci e sia in macchina. La statunitense, infatti, ha confessato ai suoi fan su twitter di impazzire per la Formula 1. La bella sciatrice è una grande amica di Lewis Hamilton e trai due pare ci sia stato anche un flirt tra le nevi di Colorado e Barcellona, dove Lindsey gli fece visita nei paddock durante dei test invernali. La sua passione per i motori non finisce certo qui: a giugno è scesa in pista in Austria alla guida di una Formula Renault sponsorizzata Red Bull. Ora la Vonn è concentrata sull'inizio della stagione sciistica: "Il mio obiettivo è quello di vincere diverse gare, non penso alle Coppe del mondo". Tra le sue passioni c'è anche il tennis: "Agli Us Open non c'è Roger Federer, ma faccio il tifo per la mia amica Caroline Wozniacki". >