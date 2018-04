Facebook

Lindsey Pelas, la caddie più sexy L'esplosiva Lindsey Pelas sarà la caddie del giovane golfista Grayson Murray, se il 23enne si qualificherà per il Masters. Il rookie ha invitato la modella via twitter, ricevendo una risposta positiva. Per farlo, però, Murray dovrà vincere lo Shell Houston Cup.