Laura Bariatti, la sexy fisioterapista del Deportivo Suchitpequez Laura Bariatti è una fisioterapista venezuelana che lavora da qualche mese per la squadra guatemalteca del Deportivo Suchitpequez. Da quando questa procace dottoressa è arrivata in squadra, i tifosi scavalcano persino le barriere del campo d'allenamento per farsi fotografare con lei.