Larissa Riquelme: "Nuda se mio marito in finale" Gli appassionati di calcio l'hanno conosciuta ai Mondiali del 2010, quando le sue grazie non passarono inosservate tanto da essere eletta tifosa più sexy. Sono passati 7 anni, nel frattempo si è sposata con un calciatore (Jonathan Fabbro dei Jaguares), ma ora torna a incendiare il web con una promessa. "Mi spoglio nuda se la squadra di mio marito arriva in finale" ha promesso Larissa Riquelme, la procace tifosa del Paraguay, ai microfoni di Univision Deportes. >