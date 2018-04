Facebook

Kim Kardashian gioca a tennis in bikini Bikini da infarto per Kim Kardashian, sfoggiato nelle sue vacanze in Messico. Niente di nuovo per la prorompente star, abituata a mostrare le sue virtù sui Social. Questa volta, però, la 35enne americana l'ha indossato mentre giocava a tennis con un'amica.