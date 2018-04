Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Kim e Khloe Kardashian, sfida hot Tutto in famiglia: gli shooting, la pubblicità, le foto... Kim Kardashian e la sorella Khloe posano per la rivista tedesca =32c Culture Magazine mettendo in mostra il loro fondoschiena rotondo. Negli scatti, realizzati dai fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, le sue Kardashian posano intriganti e sensuali sulla spiaggia, mostrando un belfie da applauso e pubblicizzano le maglie firmate da Kanye West. >