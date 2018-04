Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Khedira, vacanze greche con Adriana Lima Sul campo non è stata un'estate facile per Sami Khedira, infortunatosi durante Euro 2016 e costretto a vedere i suoi compagni eliminati dalla Francia, ma il centrocampista si sta rifacendo con gli interessi in vacanza. Il bianconero, che di ritorno dalla spedizione in Francia ha rotto il fidanzamento con la showgirl tedesca Lene Gercke, è stato infatti paparazzato a Mykonos in compagnia di Adriana Lima e i due sembravano piuttosto intimi. La super top è volata in Grecia per il matrimonio dell'amica e collega Ana Beatriz Barros, che il tedesco sia il suo "più uno" per la cerimonia? >