Kendall Jenner, passeggiata a seno nudo Voglia di leggerezza per Kendall Jenner che se ne va a spasso per le vie centrali di New York con una maglia velata con ricami floreali che evidenzia un seno tonico con tanto di capezzoli a vista. I fan restano ad ammirarla estasiati mentre lei con la sua falcata da top model si allontana.