Kayla Collins, che spavento! Se l'è vista davvero brutta Kayla Collins, coniglietta di Playboy ed ex fidanzata del terzino ex Chelsea e Roma Ashley Cole. La bella modella, infatti, ha avuto un terribile incidente d'auto domenica notte a Hollywood. Secondo alcuni testimoni la macchina sulla quale viaggiava ha preso il volo e ha roteato tre volte una volta a contatto con l'asfalto. La bella Kayla, fortunatamente, non ha riportato conseguenze e se l'è cavata solo con un grande spavento. >