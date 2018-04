Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Karina Bezhenar, la nuova fidanzata di Rovazzi "Sì, sono fidanzato da un mese... Sono uno che s'impegna nelle storie d'amore. L'ho conosciuta tramite degli amici. Quanto sono stato bravo a non far trapelare nulla dai social?". Fabio Rovazzi, oltre al successo di Tutto molto interessante, il secondo tormentone dopo Andiamo a comandare, festeggia anche per l'amore. Quello per Karina Bezhenar, una giovane modella e attrice, come racconta al settimanale Vanity Fair. >