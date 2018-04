Facebook

Juve, Emanuela Iaquinta posa con la maglia di Higuain Emanuela Iaquinta è una grande tifosa della Juventus e questa non è una novità. La bella opinionista tv ha posato in intimo con la maglia del Pipita Higuain nella fantastica location dell'Allevamento degli Astri (Ameno - Novara). Foto realizzate da Gregory Matteucci. Make Up Artist Chiara Ulfari.

