Joanna Krupa, nudo integrale per Maxim Joanna Krupa posa senza veli per il mensile Maxim, per pubblicizzare una linea di prodotti per la pelle. Abituata a infiammare i social con i suoi scatti e video bollenti, rigorosamente come mamma l'ha fatta, la modella di origini polacche stavolta si spoglia per lavoro. Il risultato non cambia: foto mozzafiato e pioggia di like. >