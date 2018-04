Facebook

Jasmine, l'angelo nero di Victoria's Secret Jasmine Tookes è una modella statunitense nata in California nel 1991. Nel suo sangue scorre sangue africano, brasiliano, europeo e in parte indiano. Da piccola ha praticato ginnastica, pallavolo e softball. Sua madre faceva la stylist ed è proprio nel suo showroom che è stata scoperta quando aveva 15 anni. Dal 2012 lavora per Victoria's Secret e dal 2015 è diventata una dei nuovi Angeli. >