Isola dei Famosi: Dayane Mello è una naufraga Dayane Mello è pronta a sbarcare all'Isola dei Famosi. La bellezza brasiliana si va così ad aggiungere al gruppo di naufraghi in partenza per l'Honduras. Dopo aver dato scandalo al Festival di Venezia, sfilando in passerella con un vestito dallo spacco inguinale, ora la Mello è pronta a far girare la testa ai compagni di avventura con le sue curve mozzafiato. Il reality partirà il 30 gennaio in prima serata su Canale 5 con Alessia Marcuzzi. Gli altri concorrenti annunciati sono Raz Degan, Eva Grimaldi, Simone Susinna, Nancy Coppola, Andrea Marcaccini, Malena, Massimo Ceccherini, Samantha de Grenet, Giulio Base, Giacomo Urtis, Moreno e Nathaly Caldonazzo. >